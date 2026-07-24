Samsun'da Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Ufak Sıyrıklarla Atlatıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Ahmet İ. yönetimindeki 55 T 0322 plakalı taksi ile Seyfettin A. kullanımındaki 55 AUH 163 plakalı motosiklet Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi'nde çarpıştı. Savrulan motosiklet sürücüsü ufak sıyrıklarla kurtulurken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ekipler inceleme yaptı.
Samsun'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İ. idaresindeki 55 T 0322 plakalı ticari taksi ile Seyfettin A. yönetimindeki 55 AUH 163 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Seyfettin A., kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.