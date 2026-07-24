Samsun'da Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Ufak Sıyrıklarla Atlatıldı

Samsun'da motosiklet ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İ. idaresindeki 55 T 0322 plakalı ticari taksi ile Seyfettin A. yönetimindeki 55 AUH 163 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Seyfettin A., kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı