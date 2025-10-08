Samsun'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BLZ 123 otomobil ile 55 SG 388 motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN