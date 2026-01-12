Haberler

Tamirciden 50 bin liralık motosiklet çalan hırsız tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet tamircisinden 50 bin TL değerinde motosiklet ve kask çalan 18 yaşındaki E.Y., yakalanarak tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosiklet tamircisinden kapıyı kırarak motosiklet ve kask çalan 18 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesindeki bir motosiklet tamircisinin kapısını kırılarak 11 Ocak günü gece 03.30 sıralarında yaklaşık 50 bin TL değerinde motosiklet ile kask çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını 14 suç kaydı bulunan E.Y.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. E.Y. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan şahıs bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

