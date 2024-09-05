Samsun'da mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Son zamanlarda Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da yaşanan olayları hatırlatan bir görüntü de Samsun'dan geldi.

Atakum ilçesindeki yat limanında gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Çimlerin üzerinde çevredekilere aldırış etmeden ilişkiye giren şahısların görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından da tepki yağdı.