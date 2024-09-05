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Samsun'da mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

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Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde gezintiye çıkan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler pes dedirtti. Genç bir çift çevredekilere aldırış etmeden çimlerin üzerinde cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

Son zamanlarda Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da yaşanan olayları hatırlatan bir görüntü de Samsun'dan geldi.

Atakum ilçesindeki yat limanında gezintiye çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde genç bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Çimlerin üzerinde çevredekilere aldırış etmeden ilişkiye giren şahısların görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından da tepki yağdı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

3-sayfa Atakum Samsun Yaşam

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Yorumlar (1)

R lhn:

Kanunlarımız işe yaramaz caydırıcı olmazsa cadde de de yaparlar.otoparklarda da yaparlar. Yakalayıp mahkemeye çıksa ne olacak şimdi 5 yıldan az cezaya içeri alamıyorsun. hadi paraya çevir onuda ertele. suça meyillilere cesaret oluyor.

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