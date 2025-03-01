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"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

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Samsun'da "Yemediğimi ve çocuklarıma yediremeyeceğim bir şeyi başka insanlara hiç yediremem" temasıyla yıllardır şeker satan firmanın mevlit şekerlerinden kürdan çıktı. Vatandaş, durumu CİMER'e şikayet etti.

1940 yılında Samsun'da kurulan ve açtığı fabrika ile Türkiye'deki birçok ile şeker ve şeker ürünleri gönderen Gür Şekerleme adlı işletmenin mevlit şekerini alan bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Çocukları, aldığı şekeri yerken şekerde bir gariplik olduğunu fark eden vatandaş, yaptığı kontrolde şekerlerin içerisindeki kürdanları fark etti. Durumu CİMER'e şikayet eden vatandaş, şikayet dilekçesinde, "13 Şubat'ta Berat Kandili için mevlit şekeri aldık ve dağıtım gerçekleştirdik. Fakat dün ağabeyimin çocuğu bu şekerlerden yediğinde şekerin içinden kürdan çıkmış. Firmayı aradığımızda ise 'Nasıl yapmak istiyorsanız yapın' cevabı aldık. Bu konu hakkında ne yapacağımı bilmediğimden buraya yazma gereği duydum" ifadelerine yer verdi.

'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapıyorlardı, ürünün içinden kürdan çıktı

EKSİK BİLGİ NEDENİYLE İŞLEM YAPILAMADI

Konuyu inceleyen kurumlardan İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü cevabında yapılan şikayete konu işyerinin adresinin olmadığını, eksik bilginin eklenerek şikayetin tekrar yapılması gerektiğini belirtti.

FİRMA: ELDE DOLDURURKEN DÜŞMÜŞTÜR

İddialara cevap veren firma yetkililer ise "Kürdan bu, elde doldururken düşmüştür. Yani nedir ki bu da iş midir? Kocaman kürdan boğaza kaçar mı? Bize böyle bir şikayet gelmedi" açıklamasında bulundular. Şikayette bulunan kişi, şekerin alındığı işletmenin adresini dilekçeye ekleyerek tekrar başvuruda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Sen:

Bu şekilde cevap veren firma yetkilisine o kürdanları bir yutturmak lazım Yutamazsa onları alıp başka bi yerine sokmak lazım. Verdiği cevaptan işe bakış açısı ortada.

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Kesin süslüman

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

o slogan İbo'nun alıntı yapmışlar

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