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Samsun'da Metafizik Uzmanı ve Şoförü, Uyuşturucu ve Tarihi Eserlerle Yakalandı

Samsun'da Metafizik Uzmanı ve Şoförü, Uyuşturucu ve Tarihi Eserlerle Yakalandı
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Samsun'da yapılan denetimlerde, 'metafizik uzmanı' olarak bilinen B.Ş. ve şoförü M.E., araçlarında tarihi eserler ve taş kokainle birlikte yakalandı. İkili adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 'taş kokain' ile yakalanan metafizik uzmanı ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yakakent ilçesinde düzenlenen denetimlerde, M.E. (21) ve B.Ş.'nin (42) üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tüfek, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tabanca, 7 adet tarihi eser niteliğinde kağıt para, 8 adet tarihi eser niteliğinde metal para, 36 adet sentetik ecza hap ve 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 'metafizik uzmanı' olarak tanınan B.Ş. ve şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.Ş.'ye "alkollü araç kullanma ve tarihi eser kaçaklığı" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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