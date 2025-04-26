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Samsun'da Metafizik Uzmanı ve Şoförü Uyuşturucu ile Tutuklandı

Samsun'da Metafizik Uzmanı ve Şoförü Uyuşturucu ile Tutuklandı
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Samsun'da yapılan bir polis denetiminde, metafizik uzmanı B.Ş. ve şoförü M.E., araçlarında taş kokain ve tarihi eserler ile yakalandı. İki şüpheli, adliyede tutuklandı.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 'taş kokain' ile yakalanan metafizik uzmanı ve şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yakakent ilçesinde düzenlenen denetimlerde, M.E. (21) ve B.Ş.'nin (42) üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tüfek, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tabanca, 7 adet tarihi eser niteliğinde kağıt para, 8 adet tarihi eser niteliğinde metal para, 36 adet sentetik ecza hap ve 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 'metafizik uzmanı' olarak tanınan B.Ş. ve şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Alaçam Adliyesinde tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen B.Ş.'ye daha önceden "alkollü araç kullanma ve tarihi eser kaçaklığı" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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