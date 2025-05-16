Samsun'da Lüks Cipin Kazası: İki Yaralı

Samsun'da Lüks Cipin Kazası: İki Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde geri kaçan lüks cip, istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Samsun'da rampa aşağı geri geri kaçan lüks cipin istinat duvarından düşerek asılı kaldığı kazada 2 kadın yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elçin Akyüz idaresindeki 55 AK 107 plakalı Range Rover marka cip rampa aşağı geri geri kaçarak yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü ve duvardı asılı kaldı.

Kazada, araçta bulunan sürücü Elçin Akyüz ve annesi Mualla Değerli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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