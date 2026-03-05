AVM'de kuyumculardan hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da AVM'de iki ayrı kuyumcudan yaklaşık 150 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Mart saat 19.00 sıralarında Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki iki ayrı kuyumcudan yaklaşık 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların D.G. (33) ve E.G. (43) olduğu tespit edildi. Başka bir ilden Samsun'a geldikleri belirlenen 2 şüpheli, Çarşamba ilçesinde çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan ziynet eşyaları müştekilere teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı