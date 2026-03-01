Havza'da kumar denetimi: 7 kişiye 81 bin 228 TL ceza

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Yapılan kontrollerde 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu L.L. (59) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı