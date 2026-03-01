Haberler

Havza'da kumar denetimi: 7 kişiye 81 bin 228 TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde polis denetiminde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL idari para cezası kesilirken, iş yeri sorumlusuna da adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Yapılan kontrollerde 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu L.L. (59) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zorlu deplasmanda 1 puan! Eyüpspor küme düşmemeye kararlı

Küme düşmeye hiç niyetleri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak