Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye işlem

Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen polis denetiminde kumar oynayan 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Kontrollerde 22 bin 400 TL, 200 Amerikan doları ve 100 euro ele geçirildi.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik yürütülen denetimler kapsamında bir iş yerinde kontrol gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, iş yeri içerisinde bulunan masada oturan Y.Y., İ.Y., S.B., İ.K. ve N.D. isimli şahısların iskambil kağıtlarıyla kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar oynandığı belirlenen masa üzerinde 22 bin 400 TL, 200 Amerikan doları ve 100 euro ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - SAMSUN

