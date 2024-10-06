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Samsun'da Kumar Baskını: 4 Kişi Yakalandı

Samsun'da Kumar Baskını: 4 Kişi Yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen polis baskınında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. 3 bin 100 TL paraya el konulurken, iş yeri sahibine de adli soruşturma açıldı.

Samsun'da polis tarafından bir kırathaneye yapılan baskında kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanarak haklarında idari işlem uygulanırken, 3 bin 100 TL paraya da el konuldu. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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