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Samsun'da Korsan Taksi Operasyonu: 300 Bin TL Ceza

Samsun'da Korsan Taksi Operasyonu: 300 Bin TL Ceza
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen korsan taksi denetiminde, yolcu taşıdığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası kesildi. Araçlar 2 ay trafikten men edilirken, sürücü belgelerine 1 ay el konuldu. Polis ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Samsun'da yapılan 'korsan taksi' denetiminde 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza yazıldı, araçları 2 ay trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, 'yolcu taşıdığı tespit edilen' korsan taksileri tek tek durdurarak kontrol etti.

3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza

Denetimlerde yakalanan sürücüler, korsan taksicilik yapmadıklarını söyleyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Ekipler tarafından, yolcu aldığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgelerine de 1 ay el konuldu. Ceza uygulanan sürücülerden bazıları polisi ikna etmeye çalıştı ancak sürücüler cezai işlem uygulanmaktan kurtulamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taksiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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