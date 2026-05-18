Köpeği kamyonetin arkasında sürükleyen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köpeğin kamyonetin arkasında sürüklendiğinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, X isimli sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde, seyir halindeki 55 plakalı açık kasa kamyonetin arkasına iple bağlı köpeğin yolda sürüklendiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olaya karışan araç, Amasya'da polis ekiplerine yakalanması sağlandı. Araçta bulunan Ş.K. (56) arıcılık işiyle uğraştığını diğer sürücülerin uyarısı üzerine kamyonet kasasında bulunan köpeğin boynundaki iple asılı halde sürüklendiğini fark ettiklerini, köpeğin yaşadığını ve ip kesildikten sonra olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Amasya'da yakalanan Ş.K. gözaltına alındıktan sonra bugün Amasya Adliyesi'ne sevk edildi. SEGBİS sistemi üzerinden Samsun Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade veren Ş.K.'nın tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ş.K., SEGBİS ile ifade verdiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı