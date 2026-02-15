Haberler

Samsun'da feci kaza: 1 ölü

Güncelleme:
Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Samsun Sinop karayolu 49. kilometresi Kazandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Karaosman idaresindeki 06 DF 7455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
