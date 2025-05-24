Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi Doğal Yaşam Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B.Ç. (46) idaresindeki 55 AOB 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü İ.B.Ç. ile araçta bulunan yolcu Z.Ç. (78) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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