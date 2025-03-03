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Samsun'da Kokainle Yakalanan Kadın Tutuklandı

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Samsun'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Z.A. (24) adlı kadın üzerinde ve eşyalarında 100 gram kokainle yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da kokainle yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Z.A. (24) adlı şüpheli kadını takibe aldı. Z.A.'nın Canik ilçesinde üzerinde ve eşyaları arasında arama yapan polis, 100 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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