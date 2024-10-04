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Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı

Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
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Samsun'da, kıskançlık yüzünden tartışan iki doktor arasında yaşanan olayda, 6. kattan damatlık kıyafetiyle atlayan pratisyen doktor A.B.B ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Varolpark Sitesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B (26) ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı.

Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Damatlık Olaylar 3-sayfa samsun Sağlık Hukuk Kavga

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Yorumlar (8)

Ser_hat:

Kardeşim sen çıldırdın mı?Değer mi hayatını söndürmeye.Allah rahmet etsin.

29
1
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Bozkurtlar Diriliyor:

darısı vefaya, özcana, jy'ye

19
10
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ARSLANOĞLU Hakan:

İnşallah sağlığına kavuşur eşiyle anlaşamıyorsa boşanır.

13
0
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Özcan Özcan:

AH DOKTORUM SENİN TIRNAĞINA ZARAR GELECEĞİNE BOZKOYUNLAR DİRİLECEK ADLI ZATLA MURAT ÇELİK YAŞASAYDI BUNU.

5
5
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Sihirbazın Çırağı:

13. Cuma'nın hükümranlığı adaletin ışığını her yöne parlatıyor.

1
1
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Ayse Zorlu:

ah be cocugum

2
0
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