Samsun'da kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi sanayi ışıkları Beylerce Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, B.K. (48) idaresindeki 34 DA 9674 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Terme yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu esnada yeşil ışıkta Yunus Emre Caddesi'nden Ayvacık istikametine geçmek isteyen R.D. (28) yönetimindeki 55 AUM 162 plakalı otomobile kavşak içerisinde çarptı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçta bulunan R.E.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya kırmızı ışık ihlaliyle sebebiyet verdiği belirlenen B.K.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı