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Samsun'da Kiralık Daire Ararken Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kiralık Daire Ararken Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde, kiralık daire bakmak için gittiği binanın 6. katından düşen 49 yaşındaki Mehmet Kır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da 49 yaşındaki bir kişi, kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6.katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kır (49) bir yıl önce oturduğu Dilek Apartmanı'ndaki kendi dairesini satarak başka yere taşındı. Kır, bu sabah, dairesini sattığı apartmana gelip kiralık daire aradı ve kapıcı dairesini tutmak istedi. Elinde 2 bavuluyla birlikte 8 katlı binanın 6.katına çıkan Mehmet Kır burada merdiven havalandırma penceresinden aşağı düştü. Mehmet Kır'ın düştüğünü fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sevk edilen Mehmet Kır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Kır'ın düştüğü 6. kattaki merdivenlerde 2 adet valizini buldu ve yakınlarına teslim etmek için polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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