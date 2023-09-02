Samsun'da kına gecesinde maganda kurşunuyla ölüm

Samsun'da kına gecesinde maganda kurşunu kafasına isabet eden 34 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Karpuzlu Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Can Şahin'in düğününün kına gecesinde Turgay Koca tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun kazara düğün yerinde bulunan Ömer Yılmaz'ın (34) kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Ömer Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgay Koca'nın olaydan sonra kaçtığı ve jandarmanın yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN