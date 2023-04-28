Samsun'da kimlik soran bekçilere saldırı: 4 yaralı

Samsun'da geceleyin sokakta kendilerine kimlik soran bekçilere saldıran 4 kişi, 4 gece bekçisini yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Çitlik Caddesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler devriye görevini ifa ederken sokakta yürüyen gençlere şüphe üzerine kimlik sordu. Gençlerin bekçilere kimlik göstermeyerek direnmeleri üzerine arbede çıktı. Bekçilere mukavemette bulundukları ileri sürülen şüpheli şahıslar 1 bekçinin ayağının 2 yerinden kırılmasına sebep oldu, 3 bekçiyi de hafif şekilde yaraladı. Olayda bekçiler, N.K.(21), D.K.(19), A.B.K.(24) ve O.K.'yi (26) yere yatırarak kelepçeledi.

Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. "Görevli memura direnme, mukavemette bulunma ve yaralama" suçlarından nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., D.K., A.B.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN