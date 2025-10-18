Haberler

Samsun'da Kayıp Yaşlı Adam Menfezde Bulundu

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki gün boyunca kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Hüseyin Önal, menfezde sıkışmış halde sağ olarak bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarında, Önal'ın bilinci açık bir şekilde dar menfeze sıkıştığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'nün Çaltu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Önal(64), 16 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında evinden yürüyüş yapmak için ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, bugün saat 18.00 sıralarında gelen bir ihbar üzerine ekipler, arama yapılan bölgenin aksi yönünde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir yol altı menfezde Önal'ı buldu. ANDA'nın destek verdiği ekipler, dar menfeze kazı yöntemiyle girerek yaklaşık 30 metre sürünme mesafesi kat etti. Ekipler, Önal'ın bilincinin açık olduğunu, sadece sıkıştığını belirledi. Kurtarma çalışması sonucu sürükleme yöntemiyle menfezden çıkarılan Hüseyin Önal, olay yerinde UMKE ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
