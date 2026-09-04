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Bafra'da 76 yaşındaki adam kanalda ölü bulundu

Bafra'da 76 yaşındaki adam kanalda ölü bulundu
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Samsun’un Bafra ilçesinde dün evinden üç tekerlekli bisikletiyle ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Bilal Aydın, kanalda ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün evinden üç tekerlekli bisikletiyle ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Bilal Aydın, kanalda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evinden dün üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan Bilal Aydın'dan bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Aydın, yakınları tarafından Kemalpaşa Mahallesi'nde bisikletiyle birlikte kanala düşmüş halde bulundu. Yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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