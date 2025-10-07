Samsun'da Kaybolan Av Köpeğine Ödül Var

Samsun'un Bafra ilçesi Gazi Paşa Mahallesi'nde kurzuar cinsi bir av köpeği kayboldu. Sahibi, köpeği bulan veya yerini söyleyenlere ödül vereceğini açıkladı.

Son olarak Ferah Sokak civarında görülen köpeğin bulunabilmesi için mahalle sakinlerinden yardım isteniyor. Köpeğin sahibi Cem Yüksel, köpeğinin eğitimli olduğunu ve çevresine yabancı davranmayacağını belirterek, bu durumun bir kayıptan çok, birileri tarafından götürülmüş olabileceğine inandığını ifade etti.

Yüksel, köpeğini gören ya da bulan kişilerin ödüllendirileceğini açıkladı ve duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediğini söyledi. - SAMSUN