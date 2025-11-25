Haberler

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde 21 yaşındaki Belinay Ceren M. eski erkek arkadaşı ile onun kız arkadaşı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Belinay Ceren M., kavgada ikili tarafından darp edildiğini öne sürerek fotoğraflarını sosyal medya hesabında, "Merhaba ben Ceren, bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" notuyla paylaştı.

  • Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında 22 Kasım'da Samsun'un Atakum ilçesinde tartışma ve kavga yaşandı.
  • Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı ve eski erkek arkadaşının kendisini tuzağa düşürüp saldırdığını belirtti.
  • Olayın ardından her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 22 Kasım'da saat 23.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; Belinay Ceren M. (21) ve eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ile onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Genç kadını öldüresiye darp etti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" ifadelerine yer verdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 463.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.