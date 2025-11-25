Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip fotoğraflarını paylaştı
Samsun'un Atakum ilçesinde 21 yaşındaki Belinay Ceren M. eski erkek arkadaşı ile onun kız arkadaşı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Belinay Ceren M., kavgada ikili tarafından darp edildiğini öne sürerek fotoğraflarını sosyal medya hesabında, "Merhaba ben Ceren, bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" notuyla paylaştı.
- Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında 22 Kasım'da Samsun'un Atakum ilçesinde tartışma ve kavga yaşandı.
- Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı ve eski erkek arkadaşının kendisini tuzağa düşürüp saldırdığını belirtti.
- Olayın ardından her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu ve soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 22 Kasım'da saat 23.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; Belinay Ceren M. (21) ve eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ile onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.
İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ
Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" ifadelerine yer verdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.