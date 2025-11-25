Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 22 Kasım'da saat 23.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; Belinay Ceren M. (21) ve eski erkek arkadaşı B.C.K. (26) ile onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

DARP GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim" ifadelerine yer verdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.