Samsun'da karlı yokuşta cip alev aldı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde karla kaplı yolda ilerleyen cipte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Canik ilçesi Yeni Bulvar yolunda yokuş yukarı çıkan ve karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanan cipten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
