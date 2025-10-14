Haberler

Samsun'da Kargo Önünden Çalınan Eşyalar Kısa Sürede Bulundu

Samsun'da Kargo Önünden Çalınan Eşyalar Kısa Sürede Bulundu
Samsun'da bir vatandaşın ikametinin önüne kargo firması tarafından bırakılan beyaz eşya ve mobilyaların çalınması olayı, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir kargo firması tarafından bir vatandaşın ikametinin giriş kapısı önüne bırakılan beyaz eşya ve mobilyalar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerinin G.K. ve M.N. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, çalınan eşyalar da bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.K. ve M.N. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
