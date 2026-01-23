Haberler

Kardeş kavgası kanlı bitti: 71 yaşındaki ağabey kardeşini darp etti

Samsun'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek, 71 yaşındaki ağabey H.A.'nın kardeşi A.A.'yı darp etmesine neden oldu. Yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı, H.A. ise gözaltına alındı.

Samsun'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 71 yaşındaki ağabeyin darp ettiği kardeşi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler H.A. (71) ile A.A. (64) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., kardeşi A.A.'yı darp etti. Aldığı darbeler sonucu yüzünden yaralanan A.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
