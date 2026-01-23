Kardeş kavgası kanlı bitti: 71 yaşındaki ağabey kardeşini darp etti

Samsun'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 71 yaşındaki ağabeyin darp ettiği kardeşi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler H.A. (71) ile A.A. (64) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., kardeşi A.A.'yı darp etti. Aldığı darbeler sonucu yüzünden yaralanan A.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN