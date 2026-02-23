Kantara girmeyen tıra 48 bin 70 TL ceza

Samsun'da kantar denetim istasyonuna girmeden seyreden ve plakası kapalı olduğu tespit edilen tır, polis ekiplerince durdurularak sürücüsüne 48 bin 70 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesi Tekeli Denetim İstasyonu'nda görevli Karayolları personeli, plakaları kapalı kırmızı renkli tırın gri brandalı yarı römork ile kantara girmeden Samsun istikametine seyir halinde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek aracı Çakallı mevkiinde durdurdu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü hakkında denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, yetki belgesi olmadan taşımacılık yapmak ve muayenesiz araç kullanmak maddeleri kapsamında işlem yapıldı. Kantar görevlileri tarafından 65/4 maddesi uyarınca, trafik ekiplerince ise 23/3-c1, 26/1-A3 ve 34/B maddeleri kapsamında olmak üzere toplam 48 bin 70 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı