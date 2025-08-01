Samsun'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Alaçam Caddesi ile Serhat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. idaresindeki 55 EY 533 plakalı kamyonet, F.B. yönetimindeki 55 AOR 028 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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