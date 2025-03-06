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Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Dolmuş Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Dolmuş Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçirip aydınlatma direğine çarpan dolmuş sürücüsü Mehmet Çakır, hastanede hayatını kaybetti. Aynı yolda daha sonra meydana gelen başka bir kazada ise 2 kadın yaralandı.

Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek aydınlatma direğine çarpan dolmuş sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi Toplu Konutlar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çakır (64), idaresindeki 55 M 1205 plakalı dolmuş minibüs ile seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıktı. Refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpan minibüs, karşı şeride geçerek durdu. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan minibüs sürücüsü Mehmet Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı yolda ikinci kaza: 2 yaralı

Dolmuş kazasından sonra aynı yolda 3 otomobilin karıştığı kazada da 2 kadın yaralanarak hastanelik oldu. OMÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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