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Samsun'da Kaldırımları İşgal Eden 76 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Samsun'da Kaldırımları İşgal Eden 76 Motosiklet Sürücüsüne Ceza
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, kaldırımları işgal eden motosikletlere yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Denetimlerde 76 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Yetkililer, kaldırımların yayalara ait olduğunu hatırlatarak engelli ve yaşlı vatandaşların mağdur olmaması için denetimler sürecek.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden motosikletlere yönelik yaptığı geniş çaplı denetim sonucunda 76 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı.

Yayaların, özellikle de engelli bireylerin, bebek arabasıyla yürüyen ailelerin ve yaşlı vatandaşların kaldırımlarda rahatça hareket etmesini engelleyen motosiklet sürücülerine yönelik sıkı kontroller yapıldı. Yaya güvenliğini sağlamak ve şehir düzenini korumak amacıyla yapılan denetimlerde 76 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Yaya yollarına usulsüz şekilde park eden motosikletler tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/1-n maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlar mağdur edilmeyecek

Yetkililer, kaldırımların yayalara ait olduğunu ve bu alanların özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklu aileler için hayati önem taşıdığını vurguladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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