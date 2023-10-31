Samsun'da Kahvehaneden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehaneden televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalan şahıs tutuklandı. Şüpheli, cezaevine götürülürken gazetecilere ilginç bir açıklama yaptı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir kahvehaneden televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalan Dursun Güler (45), tutuklandı. Güler, cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kahvehaneye giren Dursun Güler, buradan televizyon, uydu alıcısı ve 2 kumanda çalarak kaçtı. Dükkan sahibinin sabah geldiğinde durumu fark etmesi üzerine çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından Güler'i yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güler, adliyeden cezaevine sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekme daha mübarek" dedi.