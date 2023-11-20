Samsun'da kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın zanlısı olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın zanlısı 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Dün Dededağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Burhan Boz ile Emrah Demir arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar silahları ile birbirlerine ateş etti. Çatışmada Burhan Boz, Emrah Demir ve kahvehane önünde oturan Erdal Doğan ile Yaşar Doğan yaralandı. Yaralılardan Yaşar Doğan kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Sefa Boz, Doğukan Güneş ve tedavisi tamamlanan Burhan Boz, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN