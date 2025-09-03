Haberler

Samsun'da Kafeteryaya Kundaklama Olayı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kafeteryayı benzin dökerek kundakladığı için polis tarafından yakalandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da geceleyin bir kafeteryayı benzin dökerek ateşe veren şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna giderek motosikletinin benzininin bittiğini söyleyen S.C.Ö. (27), pet şişeye benzin alıp daha sonra gittiği kafenin önüne benzin dökerek kundakladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polis kundaklama olayını gerçekleştiren S.C.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan S.C.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.