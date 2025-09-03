Samsun'da Kafeteryaya Kundaklama Olayı

Samsun'da geceleyin bir kafeteryayı benzin dökerek ateşe veren şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna giderek motosikletinin benzininin bittiğini söyleyen S.C.Ö. (27), pet şişeye benzin alıp daha sonra gittiği kafenin önüne benzin dökerek kundakladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polis kundaklama olayını gerçekleştiren S.C.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan S.C.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN