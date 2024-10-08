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Samsun'da Kadına Şiddet İddiası: Gözaltı Kararı Verildi

Samsun'da Kadına Şiddet İddiası: Gözaltı Kararı Verildi
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Samsun'da 3 çocuk annesi bir kadın, kardeşinin eski nişanlısının kendilerine yönelik tehditler savurduğunu belirterek savcılığa başvurdu. Yapılan ihbar üzerine şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 3 çocuk annesi genç kadının, kız kardeşinin eski nişanlısının hayatlarını kararttığını iddia ederek, "Şahsın tutuklanması için ölmemiz mi gerekiyor?" sözleri üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Songül Özker (32), Samsun Adliyesi'ne giderek can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yardım isteyen Songül Özker, "Kardeşim Yeter Özker (31), 14 Ağustos'ta evlenmek için düğün tarihi belirledikleri nişanlısı K.B.'den (38) kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldı. Kardeşim daha sonra tehditlerden dolayı Samsun'u terk etti. K.B. ayrılmalarından bizi sorumlu tuttu. Bizi sürekli tehdit etti. Kardeşim Kurtuluş'u araçla kaçırıp silah kabzası ile kafasından yaraladı. Kardeşim araçtan atlayarak canını kurtardı. Şahıs daha önce ifadesi alınıp serbest bırakıldı. 3 aydır evden çıkamıyoruz. Son olarak da gece park halindeki aracıma zarar verdi. Tutuklanması için ölmemiz mi lazım" şeklinde tepkisini dile getirmişti.

Kadının açıklaması üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından K.B. hakkında gözaltı kararı verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan K.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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