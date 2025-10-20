Vicdanları sızlatan olay! Gizlice doğurduğu bebeği çöpe attı

Haberler

Samsun'da 41 yaşındaki bir kadın, evde gizlice doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bebeğin cesedi bulunamazken, kadın hastaneden sonra polise teslim oldu. İlk ifadesinde bebeğin banyoda ölmesinin ardından çöpe atıldığını belirtirken, daha sonrasında merkezdeki ifadesinde bebeğin canlı doğduğunu söyledi.

Samsun'da bir kadın, evde doğurduğu bebeği çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınırken; polis tarafından kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda yapılan aramalarda ise bebek bulunamadı.

Samsun'da vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek, evinde kendi başına doğum yaptı.

'GİZLİCE DOĞURDUĞU BEBEĞİ ÇÖPE ATTI' İDDİASI

İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı. Bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

"POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTIM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda arama yaptı ancak bebek bulunamadı. Hastanede tedavi gördükten sonra bugün taburcu olan H.C., Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyleyen H.C., "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim. Bir gün sonra emzirmek için gidince ölmüş olduğunu fark ettim. Poşete koyup çöpe attım" dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde bebeğin öldüğünü söyleyen kadın, savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bebeğin evde 4-5 gün kaldığı, ardından çöpe atıldığı ileri sürüldü. H.C.'nin hamile kaldığı kişinin kadının başka biriyle de ilişki yaşamış olabileceği şüphesi nedeniyle doğumdan sonra DNA testi yaptırıp, çocuğa sahip çıkmayı düşündüğü öne sürüldü. H.C.'nin geçen yıl bir kez kürtaj olduğu da ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
