Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 25 Bin 600 Makaron ve 54 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 bin 600 adet kaçak makaron ve 54 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 25 bin 600 adet kaçak makaron ve 54 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.Y. (32) isimli şahsın iş yerinde kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işyerinde yapılan aramada, 25 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron, 54 kilo açık kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
