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Samsun'da Kaçak Silah ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Silah ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi
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Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda, ruhsatsız silahlar ve bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak silah ve tütün ürünleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.A.(44) isimli şahsın bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işyerinde yapılan aramada 2 bin 800 dal tütün basılmış bandrolsüz makaron, 800 dal boş bandrolsüz makaron, 8 kilo kıyılmış tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 17 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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