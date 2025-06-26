Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 200 Bin Adet Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 200 Bin Adet Ele Geçirildi
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Samsun KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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