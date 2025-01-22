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Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan operasyonda, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Olayda kaçak kazı aletleri ve yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akbulut Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda İ.Ş. (45), A.S. (56), S.H. (59), T.A. (60) ve İ.H. (59), kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü, 2 adet kazma ve 3 adet kürek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak savcı tarafından zanlılar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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