Samsun'da Kaçak İçecek Operasyonu: 25 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 25 litre etil alkol ve 9 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu operasyon düzenlendi. Bir kişinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, 1 adet plastik huni ve 4 adet plastik damla aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN