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Samsun'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 17 Kişiye İşlem Başlatıldı

Samsun'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 17 Kişiye İşlem Başlatıldı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamı korumak amacıyla yaptıkları denetimlerde kaçak avcılık yapan 17 kişiyi yakalayarak yasal işlem başlattı. Ekipler, yasak av tüfekleri ve avlanması yasak olan kuşlar ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamı koruma ve kaçak avcılığı önlemeye yönelik yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün içinde gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 17 adet av tüfeği, avlanması yasak olan 4 orman çulluğu ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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