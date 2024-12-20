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Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 80 Litre Etanol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 80 Litre Etanol Ele Geçirildi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi kaçak içkilere yönelik denetimler sırasında İlkadım ilçesinde 80 litre etil alkol ele geçirdi. Kaçak ve sahte içkilere karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içkilere yönelik denetimlerini arttıran Samsun polisi, halk sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelesini sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yapılan aramalarda 80 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerin yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini ve bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Olayla ilgili olarak 2 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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