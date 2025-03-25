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Samsun'da Kablo Hırsızlığı: Bir Gözaltı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hurda kabloları çaldığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kablo hırsızlığına gözaltı

SAMSUN - Samsun'da bir işyerinin önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kabloları çaldığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde önceki gece bir hırdavatçı dükkanı önünden 2 bin 500 lira değerinde hurda kablolar çalındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili S G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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