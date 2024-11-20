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Samsun'da KAAN Uygulaması ile Güvenlik İşbirliği Güçleniyor

Samsun'da KAAN Uygulaması ile Güvenlik İşbirliği Güçleniyor
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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, özel güvenlik sektörüyle işbirliği ve KAAN uygulamasının kamu düzenine katkısını vurguladı. Toplantıda güvenlik risklerine hızlı müdahale ve proaktif güvenlik yaklaşımı üzerinde duruldu.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, KAAN uygulamasının, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik personeli ile güçlü bir iş birliği ortamını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu uygulamayı aktif şekilde kullanarak Samsun'un huzur ve güvenliğine daha etkin bir katkı sağlayabiliriz" dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren özel güvenlik şirket yöneticileri, güvenlik müdürleri ve amirleri ile emniyet yetkilileri bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özel güvenlik sektörünün toplumsal huzur ve güvenliğe katkıları, görevlerdeki hassasiyet ve iş birliği konuları ele alındı. Toplantıda, özellikle Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması(KAAN) üzerinde duruldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, bu uygulamanın, genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik personeli arasında etkili bir koordinasyon sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistem olduğunu belirtti. Arıbaş, KAAN uygulamasının, bilgi paylaşımı ve güvenlik risklerine hızlı müdahale açısından taşıdığı kritik öneme vurgu yaptı.

Konuşmasında, KAAN sisteminin amacının sadece olaylara müdahaleyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda proaktif bir güvenlik yaklaşımıyla suçların önlenmesine yönelik adımlar attığını ifade eden Arıbaş, "KAAN uygulaması, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik personelimizle güçlü bir iş birliği ortamı oluşturuyor. Bu uygulamayı aktif şekilde kullanarak Samsun'un huzur ve güvenliğine daha etkin bir katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.

Toplantı, KAAN sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yapılması ve katılımcılarla fikir alışverişiyle sona erdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür toplantılarla özel güvenlik sektörüyle olan iş birliğini güçlendirmeye ve güvenlik hizmetlerini daha üst seviyelere taşımaya devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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