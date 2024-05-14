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Samsun'da KAAN Projesi İle İlgili Görüşmeler Yapıldı

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Samsun Valiliği'nde, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) uygulaması çerçevesinde kentte yürütülen çalışmalar Samsun Valiliği'nde görüşüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri Nizam Kabar ve Meriç Demirel ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Nermin Öztürk, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, KAAN uygulaması kapsamında Samsun'da yürütülen çalışmalar ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "KAAN uygulaması; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve iş birliği ile koordinasyonunu sağlama, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirme, suçu meydana gelmeden önleme, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlama, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla uygulanmaya başlanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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