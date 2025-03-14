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Samsun'da Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu

Samsun'da Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda birçok ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 10 adrese yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucunda, ruhsatsız silah bulunduran şahıslar tespit edildi. Olay ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların ikamet ettiği belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bomba köpeğinin de görev aldığı aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet tabanca şarjörü, 4 bin 301 adet tabanca fişeği ve 4 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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