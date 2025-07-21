Samsun'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta 405 gram metamfetamin ve 11 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da jandarmanın arama yaptığı araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde Samsun-Sinop Karayolu üzerinde gece saat 02.00 sıralarında yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 405 gram metamfetamin ve 11 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.G.(35), M.Ö.(43) ve A.Ö.(34) isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa